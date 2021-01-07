滬深兩市7日半日雙雙收漲，上證指數上漲12點，深成指上漲120點。上證指數7日早盤最高見3,566點，上漲16點，漲幅為0.45％，低見3,540點，下跌10點，跌幅為0.3％，半日收報3,563點，上漲12點，漲幅為0.37％，成交額為人民幣（下同）3,169.08億元。

香港信報報導，深成指7日最高見15,310點，上漲123點，漲幅為0.81％，最低見15,101點，下跌85點，跌幅為0.57％，7日半日收報15,308點，上漲120點，漲幅為0.8％，成交額為3,890.96億元。

滬深300指數7日半日收報5,472點，上漲54點，漲幅為1.01％。創業板指數半日收報3,139點，上漲24點，漲幅為0.78％。

各類股方面，有色金屬股上漲逾2％。鋼鐵股上漲逾1％。煤炭、化工、金融股持穩。水泥股下跌逾2％。電力、石油股跌逾1％。房地產股偏軟。

(工商 )