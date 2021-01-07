侯友宜為神隊友抽出配對隊伍。（許哲瑗攝）

侯友宜穿戴上挑戰過極地馬拉松的超馬三太子服裝，體驗跑步的感覺，直呼「跑10公尺等於跑100公尺，很重！」。（許哲瑗攝）

2021新北市鐵道馬拉松接力賽將在4月18日開跑，7日舉辦記者會，路跑界達人後藤友嗣TOMO桑、陳雅芬及超馬三太子共襄盛舉，將在賽事中成為神祕隊友，和跑友們「追山又追海」；對於當天是否邊戴口罩邊跑？市長侯友宜強調，若疫情紓緩就繼續辦下去，若有特殊狀況就延期或停辦，絕對以防疫為優先滾動式檢討。

觀光局介紹，歷屆鐵道馬拉松好「腳」雲集，今年更邀集11名跑界高手，以神隊友方式加入隊伍，今日現身記者會有跑遍全台灣的日本天文學教授後藤友嗣Tomo桑、在跑界上被稱為超萌少女教練級跑友陳雅芬，還有挑戰過極地馬拉松的超馬三太子，將以神隊友的方式為跑隊助攻。

觀光局解釋，由於鐵道馬是7人組合的接力賽，常有跑友因湊不足人數而無法報名，因此突發奇想為大家媒合神隊友，神隊友是幫忙助攻跑完全程，志在參加不在得獎；其他神隊友還有國家代表隊級的選手曾廷瑋、蔡政軒，長跑甜心張芷瑄、甜心主播侯以理，以及吳昇蔚、曾秉豐等，屆時跑友們不僅可以追火車，還能追山、追海又追星。

除了神隊友的助攻外，福容飯店去年贊助變裝組優勝隊伍Villa住宿，今年再加碼贊助變裝組前3名獲獎隊伍；與鐵道馬長期合作的日籍西武鐡道公司，今年也贊助跑友紀念物資及活動姓名牆，並將首度組隊參賽，力挺鐵道馬盛會。

智慧型穿戴裝置品牌「Garmin」除了提供3隻智慧型運動裝置商品，作為跑友的抽獎好禮外，也提供系列型線上與線下的專屬訓練課程，跑友可透過Garmin Sports平台，自行設定符合個人需求線上自主訓練課程。另主辦單位與Garmin Run Club合作，於賽前舉行2場次的鐵道旅跑訓練營，祭出豐富的訓練菜單，讓跑友為4月賽事做好暖身準備。

觀光局表示，今年賽道路線調整起終點均回到貢寮福隆，首度規畫美食、音樂及市集的賽後舒緩派對，盼跑友能於賽後透過美食及音樂，讓身心得到舒緩及放鬆，並能有更充足的時間品味及認識在地小農的佳餚、料理及特產，讓參賽者體驗不一樣的運動旅遊。

侯友宜今出席記者會，為神隊友抽出配對隊伍並表示，鐵道馬去年因疫情延期到12月，辦完後贏的很多人的讚賞跟口碑，今年賽事才剛開放報名，已有500多組踴躍報名，呼籲民眾盡快報名，一起創造更多歡笑聲。

(中時 )