前總統李登輝逝世後，68歲資深藝人鄭惠中赴追思會館，丟擲紅漆氣球，遭依毀損、妨害祭禮罪起訴。鄭惠中赴台北地院開庭，庭後表示，台灣可能面臨戰爭，要追溯到李登輝扶植民進黨，認為李對國家不忠，且忘恩負義，所以很恨李。

鄭惠中開庭承認妨害祭禮罪，但否認毀損罪。鄭的律師陳麗玲辯護說，鄭因不滿李登輝誤黨叛國，才會犯下妨害祭禮罪，但因氣球內裝的是水性漆，可輕易清先回復，未達毀損程度，因此毀損罪部分不認罪。

陳麗玲並指，鄭惠中丟完紅漆氣球後，就在現場靜坐，並主動向前來的員警自首，員警卻在職務報告上誣指鄭與現場民眾爭執，故聲請傳喚員警、目擊者保全、調閱監視錄影還原真相；另再聲請調取贓證紅漆水球做實驗，證明水性油漆可輕易清洗。

庭後，鄭惠中受訪說，李登輝身為國民黨總統卻扶植民進黨，如今民進黨執政，弄到台灣有點要戰爭的感覺，因此很恨李，她認為李是不忠不義、忘恩負義的人。另外，她不會逃避責任，做了就要面對，但員警誣指她沒做的事情，她不會承認。

(中時 )