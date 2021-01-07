以養珍珠聞名的珠寶大亨呂樑鑑因滯納綜合所得稅1500萬餘元，被財政部台北國稅局移送行政執行署台北分署執行，經台北分署祭出查封登記不動產，2020年12月底將欠稅全數繳清。

呂樑鑑是國內頂尖珊瑚、珠珍和有機寶石的供應商，建立從養殖、研發、生產到行銷及品牌一貫的事業體，在業界獨樹一幟，堪稱珠寶大亨，他在於辦理2010及2011年度綜合所得稅結算申報時，因漏報其配偶的營利所得，而遭台北國稅局按所漏稅額處罰鍰1500餘萬元，並在2019年7月間移送台北分署執行。

承辦的行政執行官積極調查呂樑鑑的財產狀況，除先行執行義務人的存款及上市櫃投資外，並著手篩選呂名下具執行實益的不動產迅速辦理查封登記，展現出強力、迅速執行的魄力。

不動產現場執行當日，只有呂樑鑑的妻子在現場，執行人員除踐行張貼封條等程序外，更積極勸諭呂妻請呂樑鑑盡速處理欠稅，呂妻強烈感受到台北分署貫徹執行的決心，所以當場向執行人員表明願意請義務人辦理分期繳納。

呂樑鑑在2019年10月間到台北分署辦妥分期繳納程序，約定分36期繳納。分期繳納期間，剛好遇到新冠肺炎疫情擴散，呂表明因受疫情衝擊，還款困難，請求酌減分期金額，差額部分則在2021年3月前補足。

台北分署衡量當時疫情及經濟情勢，在徵得台北國稅局同意後，核准呂樑鑑的請求，也進一步深化與義務人間的互信基礎。之後，呂也展現出高度的清償誠意，在資金調度到位的情形下，主動表明願放棄分期繳納的期限利益，在去年12月底即將剩餘的欠款約900萬元一次繳清。

(中時 )