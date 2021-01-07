時序進入2021年，肺炎疫情雖仍未改善但各國持續採取措施以控制惡化，財政刺激政策亦陸續由各國政府推行上路，因上半年總體經濟數據基期較低，全球GDP可望出現強勁反彈，且各國央行貨幣寬鬆步調未變，故全球股市包含台股仍有新高點可期。群益馬拉松基金經理人王耀龍指出，短線上，雖然目前盤勢不存在大跌的條件，盤面依舊由多頭主導，不過這裡要特別提醒的是由於短線大盤累積之漲幅與技術面乖離已大、高檔區開始出現調節大量以及外資買盤熄火等因素，操作上要開始留意指數出現回馬槍的修正風險。

至於中長期，王耀龍認為，景氣具韌性之下，市場機構也上修台灣經濟衰退預估值，2020年的低基期支撐2021年的高成長。從基本面、資金面、價值面、信心面四大面向來看，全球央行力行寬鬆，台商回流資金、外資認錯回補買盤，資金的活躍有利台股後市表現；此外，台股殖利率穩定，廠商獲利顯著回升，評價具有上修空間，深具投資價值；最後今年面臨科技大創新，創新科技翻轉未來新生活，因此可特別著重創新科技類股。

群益奧斯卡基金經理人杜欣霈強調，不僅是台灣，全球今年投資的主要風險是通膨大於預期導致FED提早收緊資金，另外也要觀察二次疫情對於總體經濟的衝擊程度，在此兩大風險之前，台股今年仍可望受惠資金簇擁而水漲船高，不過投資重點還是選產業不選市，看好產業包括半導體、網通、新能源車、綠能、原物料等族群。

看好績優且有展望的成長型公司表現，特別是產業趨勢佳、具新科技和新應用題材之類股，創新科技如：5G、AI、物聯網應用興起，新規格、新平台帶動下一波科技革命，相關供應鏈類股值得留意；在電動車方面，多個國家的內燃機車輛禁售令將從2025年起啟動，象徵電動車時代的來臨，需求成長將使得相關零組件廠商可望長線受惠。此外，傳產則特別看好產業升級題材，包括民生需求商機，看好生技醫療、紡織新藍海、工具機、原物料。這些都是2021年台股投資不可忽視的主要趨勢。

(時報資訊)