德意志銀行的呼叫中心(call centre)員工在周三結束了連續四天的罷工。工會代表指出，已經讓想打電話給德銀的客戶多等待45分鐘。

德銀設在柏林和Essen市的呼叫中心子公司DB Direkt約有650名員工，他們要求加薪6%，在四輪的無結果談判之後，他們選擇罷工。

參與的Verdi工會指出，已對銀行在關鍵時間達成擾亂業務的目標，但是還沒有從管理層中獲得恢復談判的訊息。

在新冠疫情期間，德意志銀行關閉分行，為了刪減成本，越來越依賴無社交接觸的呼叫中心，工作量也大增。

Verdi工會人員指出，呼叫中心較以前更為重要，並指出，有七成的員工參與了此次罷工。

德銀目前拒絕提出評論。

然德銀在周三宣布了新監事的人選，Viertel將取代Szukalski，以員工代表身分進入德銀20人的監事會。

Szukalski則對路透表示，五年任期的工作，由於對工會的工作量大，早有規劃退職。

德銀宣稱，該調整為長期的規劃。

(時報資訊)