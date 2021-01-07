三星電子宣布將於全球最大規模的消費性電子展CES 2021上，揭示4項來自三星創業計劃C-Lab Inside的創新專案，而獲得C-Lab Outside支持的17家新創公司亦將同步亮相。

考量2020年疫情期間，新創公司將缺乏實地參與產業展覽的機會，三星將於今年CES上支持新創公司以虛擬形式與會，藉以吸引潛在投資人和買家。此外，三星與位於大邱及慶尚北道的「創造經濟革新中心」共同孵化的在地新創公司，也將在今年的CES上首次登場。

C-Lab Inside：4項滿足獨特消費者生活方式之專案

C-Lab Inside成立於2012年，是三星的新創投資計劃，旨在培育三星員工的創新思維。本次將是 C-Lab連續第六年出席CES大會。今年參展的C-Lab Inside創新專案，聚焦於滿足多樣生活方式的個性化產品和服務。參展期間將評估產品的市場銷售動能和客戶反應，以進一步推動專案進行。

C-Lab Inside創新專案(左至右、上至下）：EZCal、Air Pocket、Scan&Dive、Food＆Sommelier。（三星提供／黃慧雯台北傳真）

4項C-Lab Inside創新專案為：（1）EZCal：自動式電視圖像品質校準應用程式，可實現劇院級的觀看品質；（2）Air Pocket：可攜式氧氣儲存裝置；（3）Scan&Dive：用於紡織物分類並提供最佳維護建議的物聯網裝置和解決方案；（4）Food＆Sommelier：可尋找食物和葡萄酒最佳搭配組合的服務。

C-Lab Outside：17家新創公司準備進軍全球市場

C-Lab Outside計劃於2018年10月啟動，最初是專為新創公司打造的加速計劃，旨在為韓國新創公司的生態圈注入活力，而與大邱和慶尚北道的「創造經濟革新中心」一同孵化在地新創公司，亦為C-Lab Outside的計畫之一。

參加C-Lab Outside計劃的新創公司將會獲得辦公空間、三星技術專家指導、全球IT參展機會、投資人關係及財務支援。

過去一年，三星孵化的17家新創公司將參加CES 2021，其創新與服務包括：（1）Deeping Source：透過人工智慧深度學習將個資匿名化；（2）Flux Planet：透過3D掃描和VR/AR創造真實人像之解決方案；（3）Magpie Tech：兒童成長管理裝置；（4）Designovel：使用圖像人工智慧進行創意時尚設計。C-Lab Outside新創公司計劃透過CES瞄準全球市場，會晤全球投資人和買家，尋找潛在新商機。

三星孵化的17家新創公司產品（左起）是Flux Planet、Designovel。（三星提供／黃慧雯台北傳真）

三星孵化的17家新創公司產品，左方是Magpie Tech。右方則是獲得CES 2021創新獎肯定的C-Lab Inside孕育出的新創公司Luple。（三星提供／黃慧雯台北傳真）

從C-Lab Inside孕育出的三家新創公司，獲得CES 2021創新獎殊榮肯定

自2015年以來，三星致力於扶植具潛力的C-Lab Inside新創專案，助其成長並成為完全成熟的新創公司。美國消費技術協會（The Consumer Technology Association, CTA）亦肯定三星新創公司孵化計劃的努力，其中有三項C-Lab Inside的創新專案，榮獲CES 2021健康和保健領域的創新獎，分別是（1）Luple：可攜式人造日光照明裝置；（2）Breathings：可輕鬆管理呼吸健康的物聯網裝置製造商；（3）迄今已連續兩年獲獎的Linkface：用於監測呼吸和心臟相關生理信號的頸帶裝置。

三星電子副總裁暨創意與創新中心負責人Inkuk Hahn表示：「我們期望C-Lab Outside的新創公司，能於CES上成功證明可與全球競爭的技術與優勢，並找到新商機。我們也很興奮能將C-Lab Inside創新專案分享給更廣大的族群，以鼓勵公司內部與外部發想創新思維，並能提供更多合作機會，使技術發揮協同效應，最終使所有人受惠。」

三星電子曾於2018年宣布，將於未來五年內透過C-Lab Outside加速孵化300家韓國新創公司，並透過C-Lab Inside建立200項創新專案。

(科技)