上周元旦連假，不少民眾不畏寒流相約出遊，結果被喻為「秘境」的台東栗松溫泉，竟出現爆滿人潮，想泡湯、拍照還得先排隊，盛況空前！網友分享至臉書社團「靠北登山大小事」，引起熱烈討論。

所謂秘境，自然是人煙罕至、景色絕美的地方，原PO分享的照片，卻重新定義了秘境。只見山谷裡、野溪間，人山人海，遊客排隊循小徑走到位在南橫169公里處、海拔約1075公尺的栗松溫泉，人潮甚至不輸改成線上直播後的跨年演唱會現場。

民眾趁寒流來襲泡野溪溫泉，秘境變遶境。（網友Bear Jerry提供，未經授權請勿翻攝）

「元旦3天，很靠北的秘境」，原PO下了這樣的一個註解，又直率又貼切。

根據維基百科介紹，栗松溫泉位在台東縣海端鄉，源自力松湧泉，水溫在45度至65度間，屬於弱鹼性的碳酸泉。《台東觀光旅遊網》指出，要抵達該泉，不僅要通過陡峭的山路，還要溯過激烈的溪流；儘管如此險阻，仍吸引不少人一探究竟，因為「如同仙境一般美麗」。

「這根本是公園吧，哪叫秘境」、「排隊泡溫泉好像下水餃」、「是秘境還是遶境」、「現場只差賣香腸或賣泳圈了吧」、「完全違反防疫的群聚規定」。

栗松溫泉海拔約1075米，從登山口進去還要走40分鐘。（網友Bear Jerry提供，未經授權請勿翻攝）

(中時新聞網)