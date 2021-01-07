高屏溪舊鐵橋屏東端附近3日發現一窩黑翅鳶在育雛，沒想到7日早上整窩巢就被毀，4隻幼雛已不見蹤影。（照片拍鳥俱樂部黃進財提供／潘建志屏東傳真）

太可惡！愛鳥人士3日在高屏溪舊鐵橋屏東端附近，發現一窩黑翅鳶在育雛，裡面有4隻幼雛，讓鳥友們非常興奮，正討論要組隊排班監看，沒想到7日早上竟發現整窩巢被毀，4隻幼雛已不見蹤影，親鳥則站在原處不肯離去，似乎不懂孩子怎麼不見了，讓鳥友們非常痛心。

拍鳥俱樂部社長黃蜀婷說，在這麼寒冬的時節育雛真的很難得，更讓人興奮的是裡面竟然有4隻雛鳥。台灣野鳥生態調查協會理事長曾松清原本昨天準備號召鳥友們，組成護鳥團24小時守護這難得的4隻雛鳥，沒想到一早起來雛鳥就不見了，知道消息後鳥友們都不敢置信。

他說，成年黑翅鳶體白、黑翅、紅眼，可說是最美麗的猛禽，以老鼠為主食，是維繫生態平衡、有助農作生長的益鳥，與人類的生活很貼近。一般多作巢於老鼠多出沒處，例如農田或河床沿岸。

這個巢很接近砂石場，人車出出入入，巢的隱私性不夠。他說，除了懷疑是被人抓去販售外，因鳥友看到不少外籍移工在附近，有些移工們習慣捕捉些野味來打牙祭，也不排除雛鳥已進了移工的五臟廟。

目前黃蜀婷已通報保七總隊，他說，高屏程沿岸獵捕情形嚴重，除了希望警方多加強巡邏外，也鼓勵更多民眾加入全民監督的行列，勇於檢舉，也不要購買來路不明的野生動物，沒有買賣就沒有傷害。

另外也希望外藉移工仲介及僱主，能加強移工們的野生動物保育觀念及法律的教育，減少移工們在外捕食野生動物的習慣。

痛心！高屏溪黑翅鳶巢被毀 4隻雛鳥不見（拍鳥俱樂部黃進財提供／潘建志屏東傳真）

痛心！高屏溪黑翅鳶巢被毀 4隻雛鳥不見（拍鳥俱樂部黃進財提供／潘建志屏東傳真）

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