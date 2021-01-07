曾男被檢查出左眼視網膜膜出血（箭頭處），也就是俗稱的眼中風。（苗栗醫院提供／何冠嫻苗栗傳真）

51歲曾姓男子患有高血壓疾病，日前左眼視力突然模糊，經過1個禮拜仍未見好轉，趕緊前往衛生福利部苗栗醫院眼科求診，檢查發現，左眼視網膜因分枝靜脈阻塞引起視網膜出血，也就是俗稱的眼中風，在院方初步藥物治療，已協助轉介到大型醫院做進一步處置。

衛生福利部苗栗醫院眼科主任梁策指出，眼中風是視網膜動脈或静脈發生阻塞，發生部位可能在主枝或分枝，越大的血管阻塞造成的傷害越大，導致視力減退甚至失明，沒有適當處理會有永久視力損害的風險，不可輕忽。

梁策表示，由於曾男到眼科檢查時，右眼視力正常，左眼視力連0.1都看不到，沒有白內障和青光眼問題，最後檢查視網膜發現分枝靜脈阻塞引起視網膜出血，罹患了俗稱的眼中風，再經光學性電腦斷層檢查，發現黃斑部嚴重水腫，導致視力模糊，經過初步藥物治療，已協助轉介到大型醫院做進一步處置。

苗栗醫院表示，眼中風目前最好的治療方法是眼球內注射藥物，對減少黃斑部水腫有六成以上的療效，輔以第二階段的雷射治療，可以大大降低視網膜缺血所引起的玻璃體出血、青光眼視網膜剝離等併發症發生。

高血壓、高血脂及糖尿病與動脈硬化與血管相關疾病有密切關係。梁策說明，眼中風通常發生在50歲以上，並患有高血壓及心血管疾病的患者，膽固醇過高和肥胖的人也要小心。

梁策提醒，眼中風與腦中風也有相當的關連性，眼中風和腦中風有相同的致病機轉，當出現眼中風後，病人需要更注意自己的健康，尤其是患有三高慢性疾病的族群，如果出現視力減退問題時，應儘早就醫，並加強有效控制自身的慢性病，以避免日後引起更嚴重的腦中風。

(中時 )