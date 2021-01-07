美國發生川普支持者衝國會釀死傷，香港發生港府大抓捕民主派人士。國民黨主席江啟臣在臉書發文，直指兩件事顯示民主的可貴與脆弱，需要爭取更要鞏固，強調政治理念可以不同，但對民主制度的信仰不應該改變。

江啟臣說，數小時前，美國國會山莊上演史上罕見衝突，持槍民眾衝入國會殿堂、打斷國會兩院辯論、佔領眾院議長辦公室，令全球瞠目結舌。昨天清晨，港警方大規模逮捕五十三名，去年在香港立法會選舉前，發起、參與民主派初選活動的人士。太平洋兩岸接連發生的事件，都再次提醒我們，民主制度的可貴與脆弱。

他說，美國身為傳統民主國家，憲政制度運作超過兩百年，國家認同堅定，美國人民對民主的理解與支持無庸置疑。即便如此，仍爆發衝進國會山莊的衝突，顯見美國在大選期間的撕裂、對立，在政治人物的煽動下，已經到達飽和的臨界點。

太平洋此岸，港府對民主派人士的大肆抓捕，更見證了政府威權對於民主發展的嚴重傷害。港區國安法的立法，已讓香港人民與港府、北京當局間的關係緊張。港府扭曲、擴大解釋國安法的作法，更讓香港民主發展雪上加霜。

江啟臣指出，不論是人民對國會審查程序的暴力阻撓，或是政府對於民主派人士的抓捕，都是對民主價值的打擊。這些頓挫，更證實民主政治的發展與鞏固，需要以民為本、以法治為基礎。中國國民黨創黨以來，就以自由民主作為核心信仰，更相信政治需要在制度下運作，民主需要在常軌上運行，才能真的長治久安。

他認為，政治理念可以不同，但是對民主制度的信仰不應改變。正因如此，目睹香港的困境，我們才能朝野不分黨派共同譴責港府作為。也是基於同樣信念，美國共和黨多位資深大老，選擇站出來嚴厲譴責那些煽動與坐視暴力的少數政治人物，而不是藉由鼓譟人民換取政治利益。

江啟臣呼籲，期盼這場自美國總統大選結束後延續數月的紛擾，最終能和平落幕，也呼籲香港政府以及北京當局，能夠理解民主派人士對在香港落實民主的盼望。他更堅信，台灣的民主制度可以有更多的內省反思，更需要我們共同守護。堅持對民主制度的信仰，才是中華民國真正的力量與價值。

(中時 )