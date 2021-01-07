立委林俊憲7日召開記者會質疑，知名線上英語教育平台「TutorABC」的實際經營者，早已由中國大陸的平安保險集團掌握，且與大陸官方關係密切。

林俊憲說，根據投審會調查，TutorABC是以僑外資名義設立，目前僅追查到最終受益人為一名香港人，其背後的金流目前已交由調查局調查。林俊憲認為，TutorABC企圖規避中資審查，深入台灣教育領域，甚至還負責編輯台北市的自編教科書，恐怕成為文化統戰的一環？

林俊憲指出，根據《大陸地區人民來臺投資許可辦法》第八條，中資若有涉及「政治、社會、文化上具有敏感性或影響國家安全」，可撤銷其投資。雖然TutorABC一再宣稱未被中國公司收購，僅接受平安保險集團投資，但中國已有多篇報導稱其母公司iTutorGroup已被平安集團秘密收購，甚至直接稱為「旗下子公司」，公司代表人也被撤換，恐怕是以僑外資名義稀釋股權後入台，投審會亦認為背後不單純。

林俊憲分析，教育業並未開放中資投資，可能是因此緣故，TutorABC才想辦法撇清其與中國平安保險集團的關係。平安保險集團是中國最大的金融公司之一，為何突然要進軍毫無關聯的教育業？

林俊憲提到，TutorABC號稱有20萬會員，且會員涵蓋全台灣各階層，掌握了TutorABC的會員個資，就能掌握台灣的社會狀況。他認為這是平安保險收購最大的用意，也是最應擔心的地方，難保這些數據不會被惡意利用。

此外，林俊憲進一步說，TutorABC近年負面新聞不斷，2019年該公司發布的中國政策中，要求教師們即使不住在中國，也須遵守中國的法律規定。有一名台灣教師因為不滿該政策而提出辭職，收到的回信卻表示iTutorGroup是中國公司、「台灣是中國的一省」，還稱「這是不需爭辯的政治議題」。

這樣的公司居然能夠參與台灣的教科書編輯，林俊憲痛批，「這根本是文化入侵，難道要讓我們的孩童接受TutorABC所謂的中國認同嗎？」

林俊憲表示，去年12月甫修正通過的中資新法規定，即使是中資至海外轉投資或是稀釋股權、以僑外資名義來台，只要調查出中資對公司有實質控制權，就可以撤銷其投資，然而像TutorABC這類「原先由台灣人創立、卻秘密賣給中資」的情況，可能會造成漏洞。此外，TutorABC是以科技業的名義登記，實際上從事的卻是教育行為，像這類新興產業可能造成的模糊地帶，主管機關也應該思考如何去防堵。

(工商 )