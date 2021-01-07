惠文國小與台中市品格教育協會聯合舉辦「品德之星」表揚活動。（台中市議員朱暖英服務處提供）

一個孩子的品格決定他的未來！惠文國小與台中市品格教育協會聯合舉辦「品德之星」表揚活動。7日由校方就每班遴選出在校生活，品德秉性顯著的同學上台接受公開表揚，並邀請獲獎學生家長一同出席，給予同學讚賞與肯定；活動現場滿溢歡喜氛圍，校方勉勵同學們秉持友善，良知，勇氣，誠實等行為處事的重要。

台中市品格教育協會理事長市議員朱暖英說，她長期關懷文化教育市政動態，在公共服務領域，貼近教育第一線，倡議品格教育的推展，傾聽師長學子的心聲；有感於全球化浪潮下，雖然時代價值多元善變，期盼本市學子專注課業成績之外，仍不忘陶冶品德，瞭解品格是人性價值根本，也是在涵養台中人文底蘊，引導社會創新與創意產出的寶庫。

惠文國小校長李源昇示，惠文國民小學表揚活動的目的，除肯定無時不刻，仍維持自律，合群，負責任等良善品性的同學。另一個重要的目的，便是鼓勵更多的同學，都能理解道德是需要身體力行，就算在沒有人看到的地方，依然應該堅守道德規範，讓自律，合群，負責任等良善品性能內化成行為的準則並時時刻刻實行，達成富而好禮社會的目標。

朱暖英強調，此次活動特號召品格教育協會成員，用心準備獎狀與禮品，贈予惠文國小得獎的同學，希望可以藉此拋磚引玉，鼓勵與期許更多同學，一起把品格教育所學，透過身體力行在日常生活中，並明辨是非善惡，以成為一個品格健全的人為榮。

(中時 )