歷經新冠肺炎疫情肆虐的2020年後，2021年運勢和世界的發展會如何？占星專家小孟老師透露，去年冬至後世界的厄運基本上就解除了，2021年上半年會比下半年好，要好好把握，十二星座方面，牡羊座容易有豔遇、一夜情，但是是爛桃花，恐遇人財兩失慘況。

小孟老師最近上張啟楷主持的《旗開得勝》分析2021年運勢，他表示若用一字形容2021年，他會選擇「嚇」，指出今年將會有許多出人意料、被嚇到的事件發生，大家以為許多事都要漸漸變好，上半年運勢轉高，到了9月又下滑，會出現許多讓人驚訝的事情。

小孟老師給2021年的關鍵字是「嚇」。（圖／旗開得勝）

20210106《旗開得勝》第101集 喜迎2021年竟有3次水逆？ 吉星籠罩這星座桃花強強滾！| 小孟老師

小孟老師表示，去年12月21日冬至過後，土星和冥王星相逢過後，地球的厄運將結束，他透露今年有三次水逆，第一次是1月30日到2月20日、第二次是5月30日到6月22日、第三次則是9月27日到10月18日，他特別指出2月10日不只是水逆，還是六星連珠的日子，恐有大事情將發生。

小孟老師預測今年上半年一切轉好，下半年須注意。（圖／旗開得勝）

至於十二星座在2021年的感情運勢，小孟老師斷金牛、魔羯、牡羊、處女座都是最低的60分，金牛座容易感到孤單、為錢爭吵；摩羯座容易被利用；牡羊座雖有可能發生一夜情，但可能會遇到金錢大量損失；蔡英文總統的處女座單身者容易破財、有伴的人對方會對你忽冷忽熱，欲知道其他星座感情運勢，請見完整版《旗開得勝》。

(中時新聞網)