根據韓國一家當地的加密貨幣交易所資料，比特幣7日在韓國交易價格，首次突破四千萬韓元約36,800美元。

根據這家叫Bithumb的加密貨幣交易所，截至7日上午近9點時，比特幣的交易價格為4090萬韓元，較6日上漲近7%。

比特幣在2020年12月27日，首次突破三千萬韓元關卡後，只用了11交易日，立馬攻破四千萬韓元大關。根據統計，韓國比特幣價格，年增率高達3.8倍。

分析師表示，疫情爆發期間，市場將虛擬貨幣視為一種相對安全資產，進而造就加密貨幣步入牛市。

全球主要經濟大國都相繼採取，砸大錢振興經濟方案與貨幣寬鬆政策，希望能挽救被疫情打擊的景氣，故弱勢美元現已是市場趨勢。

此外，美國最大線上支付業者PayPal，也於2020年10月允許其客戶使用比特幣與其它加密貨幣後，比特幣的需求也因此水漲船高。

比特幣身為世界上第一個加密貨幣，於2008年推出時，是第一個採用區塊鏈技術的貨幣。目前，比特幣已超過黃金，成為價值最高加密貨幣。

(時報資訊)