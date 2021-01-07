記憶體模組廠威剛(3260)看旺今年DRAM與NAND Flash市況發展，看DRAM合約價可望於本季自谷底回升，NAND Flash價格跌幅則將相對有限，另一家廠商十銓(4967)同樣看好今年，並預期NAND Flash現貨市場之終端需求增加。

威剛指出，在DRAM原廠維持產業秩序的態度不變及伺服器應用需求逐步回溫之下，DRAM現貨價已率先自2020年12月開始反彈，合約價可望於本季自谷底回升，全年價格有機會呈一路向上趨勢。NAND Flash方面，隨著新款智慧手機銷售熱度不減，預期本季價格跌幅將相對有限。

威剛表示，看好2021年記憶體需求暢旺的缺貨趨勢，公司已在記憶體價格起漲前拉高庫存水位達約70億元，為公司歷年同期新高水準，充分備妥糧草，準備迎接下一波記憶體多頭走勢。

十銓對2021年記憶體市場展望為正向發展，預期第一季DRAM價格止跌並可望小漲。NAND Flash合約價雖第一季仍有跌價壓力，但現貨市場有機會因終端需求增加，可能有短暫止跌或小漲的狀況發生。

針對記憶體價格走勢，十銓公司指出，去年從9月華為拉貨事件後，DRAM供需已開始接近平衡，從12月初開始現貨市場已開始漲價，預計今年第一季DRAM合約價格止跌，整體合約價可望小漲。NAND Flash合約價雖預估第一季仍有跌價壓力，研調機構估季跌約10~15%；但十銓認為，NAND Flash現貨市場有機會因終端需求增加，可能有短暫止跌或小漲的狀況發生。

展望今年，十銓樂觀看待記憶體供需逐步好轉，5G/IoT、智慧城市、智慧醫療及車載應用等，將帶動記憶體需求進入爆發期，新興儲存需求可望挹注十銓業績向上。

(時報資訊)