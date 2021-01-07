許多人心中的經典漫畫《灌籃高手》，作者井上雄彥今在推特宣布要拍成電影，引發網友熱烈討論。（圖／翻攝自推特）

一代神作《灌籃高手》將要拍成電影！原作者井上雄彥今在推特上證實此訊息，立刻引發粉絲熱烈迴響，該推文立刻被轉發逾4萬次。而消息傳上PTT之後，也讓許多網友超級期待，雖然不知會是動畫還是真人，但最強漫畫要拍電影，一定會去看。

日本漫畫家井上雄彥今突在推特上宣布，《灌籃高手》將要推出電影版，儘管只有一句話的簡短訊息，仍引起網友熱烈迴響，雖然對於要拍哪部分的劇情、以動漫或真人方式呈現等細節都不清楚，但該推文發布不到一小時，就立刻被粉絲瘋狂轉發超過4萬次。

《灌籃高手》是一部自1990年起連載至1996年的漫畫作品。故事內容主要是講述籃球門外漢櫻木花道為了追女孩子，而加入湘北籃球隊，在打球的過程中，慢慢發現自己愛上籃球，進而為籃球改變的熱血故事。而此作品共推出31冊單行本。

而此消息被網友分享到PTT上，指大家的童年回憶、經典漫畫《灌籃高手》將要拍成電影版，雖然還沒說明是要拍成動畫還是真人電影，但還是很期待。貼文引發網友熱議，「最強漫畫！一定會看」、「天啊！要哭了」、「有生之年系列」、「必須高調」、「出山王戰的話必看!太屌了」、「不要是真人版就好」、「山王之戰，我一定買10張」。

(中時新聞網)