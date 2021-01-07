恒生指數7日高開23點報27,715點，盤中一度上漲60點，高見27,752點。不過在中資電信股，以及大型科技股拖累下，恒指曾跌149點，低見27,542點。恒指半日收跌120點，跌幅為0.43％，報27,571點，成交額為1,265.45億港元。

香港信報報導，國企指數7日半日跌141點，跌幅為1.3％，報10,758點。恒生科指半日跌3％，報8,355點。

美國政府傳出考慮將阿里巴巴、騰訊，列入禁止美國民眾投資的中資股名單中。受此消息影響，騰訊半日跌4.4％至570港元，成交居首，達到138.58億港元。阿里巴巴半日跌4.1％。

紐交所6日再度宣布，推進大陸三大電信商摘牌下市。受此消息影響，中國移動港股半日跌7％。中國聯通跌8.8％，為半日表現最差藍籌股。

另一方面，吉利半日飆漲5.9％，為表現最佳藍籌股。

(工商 )