美國總統當選人拜登政權交接團隊今天指出，拜登打算提名聯邦上訴法院法官賈蘭德（Merrick Garland）為下任司法部長。賈蘭德曾獲前總統歐巴馬提名為最高法院法官。

路透社報導，知情人士表示，拜登也計劃提名司法部資深官員摩納可（Lisa Monaco）為副司法部長，及克拉克（Kristen Clarke）為司法部民權司助理部長。

賈蘭德現任哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院法官。當拜登時任歐巴馬副總統時，歐巴馬曾提名賈蘭德為最高法院法官，不過當時聯邦參議院由共和黨占多數，拒為那次提名舉行聽證。

賈蘭德自1997年起在聯邦上訴法院任職迄今，對司法部並不陌生。

在成為法官前，賈蘭德曾任聯邦檢察官。除檢察官外，他歷經司法部數個重要職位，包括1994年起，擔任時任副司法部長葛瑞里克（Jamie Gorelick）所屬首席副助理部長。

歐巴馬2016年3月提名賈蘭德，接任當年2月13日過世的保守派法官史卡利亞（Antonin Scalia）。

(中央社)