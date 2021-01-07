日本可以說是情色文化的崛起地，許多日本女生從18歲就開始拍AV，不禁讓人好奇為什麼年紀輕輕會想要拍AV？對此有AV達人封號的「一劍浣春秋」則給出答案，他表示女生會入行除了被男人騙以外，另一個原因竟是「單純不想工作才拍片」。

AV女優年齡有下滑趨勢，不禁讓人好奇為何年紀輕輕想下海拍A片，根據《三立新聞網》報導，一劍浣春秋表示原本推測是學歷太差找不到好工作，為了賺錢才興起此念頭，沒想到某次在朋友牽線下，認識台灣的前AV女優，問及對方原因時得到兩個答案，一個是被男人所騙，另一個原因就是單純不想工作才拍片。

此外更分析成為AV女優的共通點，一個就是不想努力工作，但又找不到「乾爹」金援，只好做個「輕鬆又好賺」的工作，第二就是拍AV雖有被認出來的風險，甚至可能引發家庭革命，甚至成為未來婚姻路上的絆腳石，但一般人通常都認為自己不會那麼衰，因此都會抱持著先拍再說的心態。

對此一劍浣春秋無奈表示「無知果然會限制想像」，對於曾經聽過有人說AV女優是她做過最久的工作，如今聽來完全不意外，畢竟這份工作「輕鬆又好賺」，難怪有一堆人賴在這一行不肯走。

(中時新聞網)