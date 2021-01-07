三星電子宣布將於全球最大規模的消費性電子展CES 2021上，揭示4項來自三星創業計劃C-Lab Inside的創新專案，而獲得C-Lab Outside支持的17家新創公司亦將同步亮相。此外，三星與位於大邱及慶尚北道的「創造經濟革新中心」共同孵化的在地新創公司，也將在今年的CES上首次登場。

C-Lab Inside成立於2012年，是三星的新創投資計劃，在培育三星員工的創新思維。本次將是C-Lab連續第六年出席CES大會。今年參展的C-Lab Inside創新專案，聚焦於滿足多樣生活方式的個性化產品和服務。

4項C-Lab Inside創新專案為，EZCal：自動式電視圖像品質校準應用程式，可實現劇院級的觀看品質；Air Pocket：可攜式氧氣儲存裝置；Scan&Dive：用於紡織物分類並提供最佳維護建議的物聯網裝置和解決方案；Food＆Sommelier：可尋找食物和葡萄酒最佳搭配組合的服務。

過去一年，三星孵化的17家新創公司將參加CES 2021，其創新與服務包括，Deeping Source：透過人工智慧深度學習將個資匿名化；Flux Planet：透過3D掃描和VR/AR創造真實人像之解決方案；Magpie Tech：兒童成長管理裝置；Designovel：使用圖像人工智慧進行創意時尚設計。

三星電子曾於2018年宣布，將於未來五年內透過C-Lab Outside加速孵化300家韓國新創公司，並透過C-Lab Inside建立200項創新專案。

(時報資訊)