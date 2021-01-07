根據聯準會發布的12月決策會議記錄，該美國央行上個月幾乎一致通過維持債券購買計畫不變的決定，但也為央行官員留下寬裕的空間，在未來決定是否及何時進行調整。

聯準會上個月決定維持每月的購債計畫不變，令分析師與投資人大失所望，他們主張央行應該擴大激勵，在疫情肆虐之際，為美國經濟提供更大的支持。

根據聯準會發布的會議記錄，「所有」與會決策官員均同意，聯準會應承諾繼續執行該計畫，直到在實現其經濟目標上取得「進一步的重大進展」。

「幾乎所有」央行官員均支持維持目前的購買資產組合不變，而非將重心放在部分分析家所主張的較長期政府公債。

但就如何判斷何時已經達成「進一步的重大進展」方面，與會官員表示，這種判斷將是全面性、偏重於質的研究，而非基於特定數字標準或門檻。

這樣的陳述為聯準會決策者在未來幾個月改變購債計畫提供較廣闊空間，以應對可能非常不確定的環境。

稍早前，民主黨確定拿下喬治亞州國會參議院的兩個席次，實現了完全執政的局面，為新政府推出大規模新振興方案敞開大門，這是聯準會在其展望中需要納入考量的因素。此外，聯準會官員在會議記錄中表示，新冠肺炎疫苗的配發亦為「上行風險」（upside risk）。

未來幾個月的政策變化，可能取決於美國配發與接種疫苖的進展與成效。

亞特蘭大聯準銀行總裁Raphael Bostic本周接受媒體訪問時曾表示：「我們越快控制住疫情，經濟復甦就會越強勁」，他預期到春末或夏季，因疫情停業的企業與居家防疫的民眾可能恢復更為正常的互動，今年中可能相當強勁。

不過，這也可能促使聯準會開始討論其購債計畫如何以及何時退場。但聯準會在會議記錄中指出，當央行決定撤回購債計畫時，將盡力避免引發退場恐慌。

(時報資訊)