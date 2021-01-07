響應美國總統川普號召的支持者今天衝入國會大廈阻礙總統大選結果認證，世界各國目睹最強大民主國家的心臟遭憤怒群眾攻佔，驚愕且不敢相信華府會上演這種想都沒想過的場景。

川普的支持者硬闖國會大廈爆發嚴重衝突，警方被迫動用催淚瓦斯驅逐民眾，混亂中一名女子中彈身亡，議場內的議員在警方保護下匆匆撤離，總統當選人拜登痛批闖入國會之舉近乎煽動叛亂。警方在歷經數小時騷亂後將闖入者驅離，國會得以恢復認證選舉人票程序。

法新社報導，聯合國大會主席勃茲克爾（Volkan Bozkir）譴責發生在美國國會大廈的暴力，推文表示「嚴重關切華盛頓DC國會大廈的暴力事件與聯合國總部所在國的民主程序被打亂。」

騷亂迫使要動用國民兵，但紐約時報引述國防部與政府官員指出，批准部署國民兵者是副總統彭斯而非川普，知情人士透露川普起初拒絕動用國民兵的請求，逼得白宮顧問西波隆（Pat Cipollone）與相關官員要求國民兵介入。

紐時指出，從直播目睹示威者硬闖美國國會大廈的盟邦則見證一場對世界民主政體的警訊：若連美國都能發生這種事，更不用說其他地方了。

德國政府的跨大西洋事務協調官貝葉（Peter Beyer）看著華府現場的電視直播說：「我們正目睹了對最根本民主結構與機制的攻擊，這不僅是美國國內問題，更讓舉世震驚，至少是全體民主國家。」

歐洲議會議員、法國總統馬克宏親密盟友的塞儒內（Stephane Sejourne）推文：「散播仇恨的結果就是這樣，讓我們攜手捍衛自身的民主，因為這種事不能被視為理所當然。」

連北約秘書長都罕見對成員國的國內事務表態，史托騰柏格（Jens Stoltenberg）推文說「華盛頓特區的場面令人吃驚。民主選舉的結果必須被尊重」。

德國外交部長馬斯（Heiko Maas）把今天華府的騷亂與近期德國極右翼示威群眾企圖闖入德國國會大廈相比，他推文說「煽動性文字會帶來暴力行為，先是德國國會如今是美國國會…民主陣營的敵人們會對華府這場難以置信的場面感到開心」。

紐時認為，華府騷亂坐實俄羅斯稱美國民主崩壞的宣傳說法。官方掌控的俄羅斯國家電視台（Rossiya-24 ）在分隔畫面一邊播放美國國會大廈騷亂，另一邊則是俄國國內東正教耶誕節的歡樂場景。美國民眾倒臥血泊的畫面讓人想起2013冬天到隔年美國所支持的烏克蘭街頭示威，也讓俄國強化美國現正嘗到業力迴向的說法。

以色列「國土報」（Haaretz）作家莫曼（Yossi Melman）寫道：「世界的一些強人與獨裁者的心情一定很歡欣，世界最被稱頌的民主國家竟步履蹣跚地像個第三世界國家。」

(中央社)