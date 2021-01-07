基隆市仁愛區「鐵支路」是在地著名紅燈區。（基隆市警局提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市仁愛區「鐵支路」是在地著名紅燈區，近日警方接獲民眾通報，有外籍女子從事賣淫行為，6日2名員警喬裝成嫖客，在龍安街上徘徊，1名65歲郭姓皮條客拉入房內，警方立即拿出搜索票表明身分，當場逮捕皮條客及2名本國籍賣淫女子。

警方表示，近期接獲龍安街色情檢舉案，檢舉人指出，有一間私娼寮對外宣稱主打「日本籍」、「金絲貓」賣淫女子。員警立即在附近搜集證據，鎖定郭女一行人，並聲請搜索票，6日下午4點2名員警喬裝成嫖客在周圍走動，郭女看見立即向前招攬，並帶入房內。

員警進入後，立即表明身分，當場查獲監視器、保險套、潤滑液等證物，並將郭女和2名本國籍賣淫女子帶回警局偵辦，其中一名女子更向警方表明，賣淫很好賺，一個月可以賺10幾萬。警方訊後，將3人分別依妨害風化罪嫌移送基隆地檢署偵辦，以及違反社會秩序維護法裁處。

基隆市警察局第一分局呼籲，妨害風化行為違反善良風俗，敗壞社會風氣，不肖業者勿以身試法，將持續查緝究辦，維護社會秩序。

(中時 )