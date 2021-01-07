缺水氣玉山尚未下雪 零下6.7度步道結冰 13:052021/01/07 中時 黃立杰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 寒流來襲，玉山主峰水氣不足，未下雪但出現結霜、霧淞，冬季氣氛十足。（玉管處提供／黃立杰南投傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 寒流一波接一接，南投山區7日有降雪可能，信義鄉玉山氣象站7日上午最低測得零下6.7度的低溫，但水氣不足，主峰步道沿線並沒有下雪，不過從風口至山頂沿途都是結霜、霧淞，高山步道一片雪白景象，冬季氣氛十足。 泰籍男子客死他鄉 南投仁愛分局募資助其返家 總站夜市卡關3個月、7日將抗議 中市府：未解決噪音、交通問題 (中時 ) #南投 #步道 #玉山 #零下 #下雪 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 吳怡農將在7日領票 角逐北市黨部主委 18:182021/01/06 政治 《其他電子》鴻海3大因素催熱股價 外資調升目標價 12:162021/01/07 財經 寒流明壓境 21縣市低溫特報 6度以下地區出爐 11:542021/01/06 生活 總站夜市攤商自救 7日將到台中市府舉白布條抗議 17:492021/01/06 生活 兆豐銀緬甸仰光分行 7日正式開業 17:032021/01/06 財經 《熱門族群》利空突襲 光學雙雄凍傷 11:422021/01/06 財經 佳心石板屋重建 再現布農風光 04:102021/01/06 藝文副刊 連3天體感-1度「雪寒流」極冷時程出爐 08:292021/01/06 生活 《興櫃股》乾杯祭高時薪徵才百名 拔擢計時制人才培育 14:322021/01/06 財經 守護玉山 保七天池小隊啟用 04:102021/01/07 地方新聞 外資早有預期 靜待7日法說 04:102021/01/06 財經要聞 生活熱門新聞 比清蒸還好吃！他曝超高效鱸魚煮法：不用3分鐘就上桌 - 生活 猛爆寒流今來襲 極冷台灣！冰凍100小時 - 生活 富王鴨肉辱女熊貓 和解金額曝光 霸氣喊：不夠再加2千 - 生活 英國變種病毒連環爆 今增第5例感染者 - 生活 羽絨衣內搭什麼最暖？專家曝：這樣穿完全無效 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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