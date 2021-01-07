寒流一波接一接，南投山區7日有降雪可能，信義鄉玉山氣象站7日上午最低測得零下6.7度的低溫，但水氣不足，主峰步道沿線並沒有下雪，不過從風口至山頂沿途都是結霜、霧淞，高山步道一片雪白景象，冬季氣氛十足。

(中時 )