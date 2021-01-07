行政院積極配合國際減碳趨勢及各國紛紛訂定運具全面電動化時程，並在考量友善環境及推動新興產業發展下，同意經濟部今年購買電動機車補助方案，維持重型等級及輕型等級每輛為7,000元，小型輕型等級每輛為5,100元，另採用國產電池芯則加碼補助3,000元。

去年中央及地方合力補助民眾汰舊換新，納入同樣可減少污染燃油機車，讓電動機車與燃油機車併行發展，健全整體機車產業發展，去年全年銷售統計電動機車逾9萬輛，燃油機車則超過91萬輛，合計超過100萬輛，創市場規模高峰。

經濟部期盼透過維持政策穩定性，車廠能持續投入開發優質平價車款，並善盡企業社會責任，就維修保養、能源補充便利性等面向，提高消費者滿意度，與政府共同完善電動機車使用環境，同為環境盡一份心力；最後並提醒有意購買電動機車的民眾，務必確認所購車款於申請補助時，該車款具經濟部認可之合格電動機車，並透過合格廠商或其經銷商提出申請，以確保相關補助權益。

(工商 )