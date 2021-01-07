行政院會7日拍板汽機車汰舊換新減徵貨物稅延長五年，修正草案規定報廢或出口符合規定的中古汽、機車並換購新車，減徵退還新車貨物稅5萬元、機車4,000元的適用期間延長五年，自2021年1月8日至2026年1月7日止，「無縫接軌」。

財政部次長李慶華強調，將列為立法院下會期優先法案，由於修正案已明訂自2021年1月8日起實施，無論何時通過都可以「無縫接軌」，不影響民眾權益。

修正草案對於過渡期間汽、機車汰舊換新案件也從寬認定，規定2021年1月8日以後報廢或出口登記滿1年且出廠6年以上之中古汽車，如已於2021年1月7日以前換購新汽車，並符合於報廢或出口前六個月內購買新車及完成新領牌照登記者，基於信賴保護原則，是類案件亦得適用減徵退還新汽車貨物稅。

2021年1月7日以前報廢或出口中古機車，並於2021年1月8日以後且係於報廢或出口後六個月內換購新機車者，該報廢或出口中古機車不須「登記滿1年」且報廢或出口中古機車與新購機車不以同一人為限。

鼓勵民眾汰換舊車購買新車，節能減碳，政府自2016年1月8日起推動汽機車汰舊換新補助政策，針對汽車車齡6年以上、機車車齡4年以上，在換購新車前後半年內報廢或出口原本舊車，享有汽車5萬元、機車4,000元的貨物稅減徵，為期五年，至今年1月7日屆滿。

為鼓勵報廢或出口中古汽、機車並換購新車，促進相關產業發展及節能減碳，行政院會今日通過「貨物稅條例」修正草案，將報廢或出口符合規定的中古汽、機車並換購新車，減徵退還新車貨物稅的適用期間延長五年，至2026年1月7日止。

值得注意的是，為避免延長優惠五年衝擊中古車商生計，修正草案將汽車汰舊換新減徵5萬元貨物稅適用車齡，從原本出廠六年以上拉長為十年以上，以利低價中古車流入市場。行政院解釋，這是為了加速淘汰10年以上中古汽車，將報廢或出口的中古汽車出廠年限由6年以上調整為10年以上。

據了解，中古車商認為，再延長五年影響生計甚鉅，因為殘值低於5萬元老舊車子，幾乎都在購買新車時報廢，造成市場流通低價中古車大減，生意難做，中古車商因而向綠委陳情，致修正案「卡關」政院，在立法院上會期來不及送審，7日終於送出行政院大門。

至於機車汰舊換新減徵4,000元貨物稅車齡，則維持出廠4年以上不變。而機車汰舊換新減徵貨物稅優惠適用對象，放寬不限本人、配偶及二親等內，汽車則維持限本人、配偶及二親等內。

李慶華說，為加速機車汰舊換新，自2021年1月8日起刪除報廢或出口中古機車應「登記滿一年」的限制，並放寬報廢或出口中古機車的車籍登記與新購機車的新領牌照登記，不以同一人為限，換句話說，某甲報廢的機車，某乙可用來汰舊換新減徵4,000元貨物稅。

(工商 )