某電子商務公司的陳姓負責人與妻子育有2名子女，聘僱蘇姓羽球教練教全家人打球，沒想到妻子和蘇男發展出婚外情，陳男氣得提告。刑事部分因大法官宣告通姦違憲而免訴，民事部分台北地院判賠35萬元，可上訴。

陳男提告指出，他與妻子2003年結婚並育有2名未成年子女，2016年7月起以每小時1000元代價聘僱蘇男教授全家人羽球，蘇男2019年6月間竟金他妻子開房間，不得以解聘蘇男，還得面對子女頻頻詢問，蘇男態度卻高傲冷漠，未見絲毫悔意，從未誠心致謙，讓他精神蒙受巨大打擊與壓力，故求償精神慰撫金200萬元。

蘇男抗辯，他只與陳妻發生過1次性行為，其餘期間都與陳妻正常往來，他身為自由教練，收入不固定，陳男求償金額過高。

法官根據陳男質問蘇男的錄音檔，認定蘇男與陳妻相姦行為期間約1年，次數絕對不只1次，審酌陳男經營的公司年收約3000萬元，個人年所得約130萬至160萬餘元，名下有北市信義區房產等資產，而蘇男2015年離婚後，須負擔2名未成年子女的權利義務，有申報年所得約8萬至38萬餘元，並持有公司股票，酌減金額後判蘇男應賠35萬元。

(中時 )