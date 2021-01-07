大園區公所於大園區中正東路一段840巷、國道2號地下道涵洞設置「柵欄機自動化安全系統」，因該路段每逢颱風、大雨就會淹水高達1公尺，時常嚴重積水、無法通行，大園區公所為解決該問題，特地引進「柵欄機自動化安全系統」，可即時水位預警與即早預防人車誤入。

大園區長徐藍科表示，去年8月受到颱風哈格比持續大雨影響，中正東路一段840巷、國道2號涵洞淹水達1米，為保護行人、車輛安全，區公所與水務局快速擬定改善方案，引進「柵欄機自動化安全系統」，一旦水位達到預警值，第一時間會啟動「淹水告警牌面」，並自動降下柵欄，提前通知駕駛者或民眾禁止前往，降低傷亡風險。

另因中正東路一段840巷往埔心小型工業區的人、車數眾多，屬民眾的必經道路，甚至曾有車輛淹水拋錨及行人誤闖受傷的案例，加上天災、豪大雨，讓該路段的淹水情勢更加嚴重，引發眾多民眾不滿，如今大園區公所大幅改善該路段的行車安全，同時也降低了人車受害的風險。

徐藍科提到，近年全球氣候變遷影響，臺灣降雨量、強度增大，當暴雨超過河川、區域排水之負荷時，排水溢淹的情形就相對提高，為避免開車騎車民眾誤闖淹水涵洞、或夜間視線不良無法辨識涵洞積水情形所造成意外傷害，引進的安全系統設施，可透過手機或電腦遠端操作管理，直接操作現場柵欄機及牌面等設備，還可即時收到LINE推播的即時告警，進行確認及後續應變措施，將有效維護居民及用路車輛安全。

(中時 )