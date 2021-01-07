女星章家瑄出道至今有不少戲劇作品，在演藝圈小有名氣，然而最為人津津樂道的其實是她雄厚的背景，她是竹聯幫創幫老大「山雞」章尊良的女兒，也因此有「極道千金」封號，2018年她嫁給高中同學施柏全，同年生下一女，然而她卻抱怨懷孕後老公就很少碰她，讓她崩潰「我是懷孕，不是出家好不好！」

章家瑄日前在節目《一袋女王》透露，由於女兒剛滿2歲，她現在又懷孕10個月，因此這3年來和老公行房的次數屈指可數，她表示可能是因為台灣男生的想法比較傳統，懷孕期間行房怕會「戳到孩子的頭」，「但是女人到了6、7個月之後，那個荷爾蒙作祟，其實非常的想要，晚上都會作那種奇奇怪怪的夢」。

等到生完孩子，章家瑄老公又擔心她自然產會有傷口，她知道老公是貼心，又乖乖忍了一年，才打算有計畫性的和老公開機，還先上網買了性感睡衣，當晚將孩子送到婆家，特別開了一瓶紅酒、點了香氛蠟燭，氣氛營造絲毫不敢馬虎，最後她暗示老公她要去洗澡，準備好好享受這個夜晚。

章家瑄崩潰老公對她的美色無動於衷。(圖/翻攝自一袋女王YouTube)

沒想到等到章家瑄洗完澡，她一從浴室出來就發現紅酒只剩一點點，老公早已醉倒在沙發上打呼，讓她崩潰自己還特別保養一番，「我還去角質、全身擦乳液！」讓一旁來賓忍不住笑虧是她準備太久了，難怪老公會睡著。

(中時新聞網)