美國國會6日下午召開特別聯席會議，清點選舉人票數認證拜登勝選，卻遭大批川普支持者闖入，引發暴動，更造成一名女抗議人士胸部中彈身亡。此事也讓人聯想到2014年太陽花學運攻佔行政院，前衛生署長楊志良諷說，莫非是學台灣，並提醒民進黨不要太得意。

王淺秋今（7）日在廣播節目「千秋萬事」中提到，川粉在川普不認輸的煽動號召下包圍國會，最後更群情激憤衝進國會，被各媒體形容成民主的笑話，不過佔領國會在台灣可不陌生。2014年3月18的太陽花學運，佔領了立法院將近1個月，甚至一度攻進行政院，而當時的學生領袖現在各個也是民進黨要角。

大批川普粉絲6日下午聚集美國會大廈外圍示威，最後衝進大廈建築，包圍眾議院，眾議院議員被要求蹲低，以策安全。（圖／美聯社）

受邀上節目的楊志良則說，台灣很奇怪，對國民黨非常嚴苛，但對民進黨非常寬容，幾乎所有的事情都雙標，但也提醒民進黨不要太得意，相信若干年後，民進黨這三個字會比現在的國民黨還要「dirty word（髒話）」，所以執政的人、做官的人一定要有好修行，執政者一定要本於良心，把國家、民眾放在心裡。而他也笑說，莫非美國是學台灣的。

美國目前仍是共和黨執政，川普也還是現任總統，楊志良納悶，「你辦了選舉說選舉不公，不是很奇怪嗎？」幸好拜登腦筋比較清楚，沒有發動民主黨的人去包圍跟進攻白宮，「不然美國就完蛋了」。

#川粉占領國會之亂_楊志良説莫非學台灣！ 又是一個天寒地凍的天,再度邀請衛生署前署長楊志良上節目, 為的是近日疫苗謠言特別多,希望他以專業客觀評述給大家參考。不料今天大新聞特別多!!... 由王淺秋發佈於 2021年1月6日 星期三

(中時新聞網)