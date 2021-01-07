烏來分駐所副所長休假酒駕肇事 記一大過調職 13:272021/01/07 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市新店警分局烏來分駐所鍾姓副所長酒駕遭逮。（翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市新店警分局烏來分駐所鍾姓副所長6日下午4時許，酒後開車行經花蓮縣豐濱鄉台11線43.4北向車道，與同向林姓男子駕駛的汽車擦撞，2人均輕微擦傷送醫，鍾男酒測值達1.39，被依公共危險罪嫌送辦。 新店警分局表示，鍾姓副所長休假期間，酒後開車肇事，將追究行政懲處記一大過並調整服務單位，將強教育嚴禁酒後駕車宣導。 字典裡沒有難這個字─憶我父親任顯群 下 俄給簽證稱中國台灣 我促更正 (中時 ) #副所長 #烏來 #分駐所 #記一 #大過 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 吳釗燮兒接黨職「不要計較了」 陳揮文批：整個政府已被蔡總統弄亂 08:512021/01/07 政治 美光與三星連袂發布財報 預料業績報喜 23:412021/01/06 財經 珊瑚大亨呂樑鑑欠稅1500萬 看查封人員上門秒繳清 12:252021/01/07 社會 到職未滿1月 菜鳥警察協尋民眾搶救一命 09:442021/01/07 社會 金門下午連2起車禍 1民眾酒駕移送法辦 19:472021/01/06 社會 動保團體爭設「動保警察」 學者：可循保七警或婦幼警模式 14:412021/01/06 政治 台美政軍對話 川普最後1次台灣牌 04:102021/01/07 焦點要聞 史無前例動員千名警力 兵分72路逮人 香港大規模搜捕53名泛民派人士 04:102021/01/07 焦點要聞 彰化縣去年車禍129人亡 機車、65歲以上比例最高 10:452021/01/06 寶島 《國際社會》美確診數破2100萬大關 住院人數創高 11:252021/01/07 財經 蘇澳漁船「永裕興號」漂流北太平洋 10船員仍生死未卜 12:012021/01/07 社會 社會熱門新聞 鐵捲門故障瞬間掉落！男員工鑽店內「身體對半折」壓底掙扎 驚悚畫面曝 - 社會 電商董座聘家庭羽球教練 私下與妻打到床上綠爆 - 社會 烏來分駐所副所長休假酒駕肇事 記一大過調職 - 社會 照護腦麻女兒50年慈父枕頭燜死她 法官集體求總統特赦 - 社會 中一中學生與阿伯爭位拉扯 學生曝特殊身分：不喜歡旁邊坐人 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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