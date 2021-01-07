新北市新店警分局烏來分駐所鍾姓副所長6日下午4時許，酒後開車行經花蓮縣豐濱鄉台11線43.4北向車道，與同向林姓男子駕駛的汽車擦撞，2人均輕微擦傷送醫，鍾男酒測值達1.39，被依公共危險罪嫌送辦。

新店警分局表示，鍾姓副所長休假期間，酒後開車肇事，將追究行政懲處記一大過並調整服務單位，將強教育嚴禁酒後駕車宣導。

(中時 )