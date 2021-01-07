才剛迎接2021年，緊接著2月的農曆春節即將來臨，是傳統家族相聚的重要時刻，由於新冠疫情蔓延達一年，一些小家庭選擇過年不返鄉，在自己家簡單吃個飯即可，確實有助於防疫，但家鄉父母一年殷殷期盼這一次的相聚機會，也許就要落空了。相較之下，三代同堂的家庭則較熱鬧，年夜飯吃起來更有氣氛。家中人口眾多，對居住空間的要求須更寬廣，因此大坪數房型始終擁有一定的市場，位於新北市蘆洲區的「希望城市III城中心」推出大四房格局，滿足三代同堂的住屋需求，讓成為購屋主力的中生代，能夠一邊育兒，一邊照料家中長輩。

全齡宅為住宅新趨勢，「希望城市III城中心」即為生活機能完善的全齡宅。(圖/中時新聞網攝)

【全家不必連夜開車返鄉 因為三代相聚就在家中】

生活在都市中的核心家庭，往往在過年前夕，必須準備好大包小包的行李，由爸爸媽媽開車，展開辛苦的返鄉路程，一路上辛苦不說，遇上返鄉潮時的大塞車，往往會拉長返鄉時間，根據統計，春節連假返鄉所需時間，是平時返鄉所需時間的三倍。如果是三代同堂，除了能就近照顧長輩，逢年過節也可以省去返鄉探親的時間，避免舟車勞頓。

而三代同堂家中人口眾多，相對地，在居住空間與環境上的需求也會更加複雜，除了居住空間須寬敞，格局方正以外，其他如對學區環境的要求，讓孩子在安全的環境下成長；對綠地的要求，使家人能有戶外遊憩的場所；對醫療建設的要求，長輩在平日看門診以及檢查上更為方便，也獲得更充足的醫療資源，於是近期掀起「全齡宅」的概念，住宅周遭各類場所應有盡有，滿足一家從小到老的生活需求。由捷運都會建築在蘆洲推出的新案「希望城市III城中心」，生活機能齊全，為該區域內難得的捷運分構宅。

「希望城市III城中心」擁 6,000坪中庭花園，綠地面積遼闊。(圖/中時新聞網攝)

【希望城市III城中心坐擁6,000坪綠地 寬廣中庭花園適合遊玩休憩】

「希望城市III城中心」坐落在新北市蘆洲區三民路上，社區門口即為捷運蘆洲站，交通相當便利，且「希望城市III城中心」為該區域內僅有的捷運分構宅，不受到捷運噪音干擾。周圍學區則有忠義國小與鷺江國中，而搭捷運至三民高中也僅需一站即可抵達，附近還有即將興建的預定醫院，醫療資源充足，使得「希望城市III城中心」正好符合全齡宅概念。

基地面積達8,800坪的「希望城市III城中心」，坐擁近6,000坪的大片中庭私人花園，讓孩子可以盡情地在中庭花園遊玩，長輩也能利用大片的綠地面積健身散步，與社區住戶進行互動社交。

「希望城市III城中心」的大坪數寬敞空間滿足三代家庭的需求。(圖/中時新聞網攝)

【讓家中三代住得舒適 希望城市III城中心打造寬敞大四房格局】

大坪數房型近來成為換屋趨勢，主因來自於住戶先前大多居住在市中心，為達到都市空間充分利用，市中心建案多以小坪數設計為主，等到成家立業且孩子逐漸長大後，家中成員需要更寬敞空間，因此產生大坪數房型剛性需求。「希望城市III城中心」規劃71坪大四房，內部格局方正工整，且擁有僅27％的超低公設比，讓坪數更能受到妥善運用。

「希望城市III城中心」大四房格局方正，每間房間均容納得下雙人床。(圖/中時新聞網攝)

「希望城市III城中心」無論在外部環境與內部格局規劃上，均符合三代家庭的需求，因此甫開案即造成瘋搶，現已進入完銷倒數階段，想在大台北住到大坪數的寬敞空間，不妨利用假期前往「希望城市III城中心」參觀賞屋。

(中時新聞網)