貨櫃三雄瘋漲過後，這幾天股價紛紛熄火，陽明、長榮今（7日）更殺到跌停，賣壓相當沉重，引發市場高度關注，不少前波沒上船的投資人想趁機撿便宜，但專家提醒，航運「過熱」不是好事，且「漲幅過高」更是致命傷，建議投資人千萬別進場接刀。

長榮因股價遭列入注意股票，被要求公布自結獲利數字，日前公布去年11月財報，每股盈餘（EPS）0.85元，年增率達8600％；陽明去年11月稅前盈餘達新台幣34.24億元，EPS0.92元，賺贏去年前3季，儘管營收數字亮眼，但今天仍遭空頭狙殺。

今日航運三雄股價重挫，陽明在開盤20分鐘後，直接摜殺跌停鎖死，委賣高掛逾6.5萬張；長榮延續昨日跌勢，盤中一度跌停又打開，爆出70萬成交量；至於萬海也大跌超過7％。

航運股之前買不到，近期弱勢能否逢低買進？摩爾投顧分析師林鈺凱不建議低接，他指出並不是航運股不好，並不是報價不會漲，但「過熱」本身就不是一件好事。有句話「人多的地方不要去」，雖然在資金行情前提下，不怕人多、不怕爆量，但爆量併發「漲幅過高」，才是最大的問題。

他認為，航運股漲了那麼久，股價已經超額反映出基本面，難免隨時會面臨高檔獲利賣壓。這個月外資收假，行情重新由他們主導，不會去追逐這種飆翻天的股票。市場預期預期心理，會開始轉向外資有可能布局、且位階相對較低的族群，進而瓜分掉主流資金繼續推升股價的動機。

林鈺凱強調，航運不是不好，但現階段，確實有更多更理想的選擇，何必單戀一枝花呢？

(中時新聞網)