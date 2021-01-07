越晚越冷！寒流今(7)日南下開始影響，明(8)、後(9)兩天是這波寒流最冷的時候，氣象局持續針對全台21縣市發布低溫特報，台南以北、東北部地區最低溫可下探6至8度，其他地區約9至12度，民眾需注意保暖。專家也指出，今天下午起北部山區將有降雪機率。

氣象局預報員林定宜表示，今天寒流開始南下影響台灣，雖然這波強度與跨年寒流差不多，但因為水氣較多，體感溫度上會更為寒冷，周五、周六是這波寒流影響最顯著的時候，台南以北、東北部地區低溫可下探6至8度，其他地區約9至12度。

林定宜指出，這兩天基隆北海岸、大台北及東北部宜蘭地區整天有雨，上述地區、東半部及中南部山區都有局部短暫雨機率，其他地區則為多雲，周五下半天水氣開始減少，降雨區域到了周六僅剩北部及東半部，中南部山區也有些微降雨機率，下周日(10)寒流減弱，白天氣溫稍微回升。

但是空檔僅有一天時間，下周一(11)另一波強烈大陸冷氣團再度南下，下周二(12)持續受強烈大陸冷氣團影響，下周三(13)冷氣團開始減弱，但因為水氣較少，西半部清晨有輻射冷卻效應影響機率，雖然冷空氣減弱但氣溫依舊不高，下周二、下周三清晨各地低溫約9至13度，北台灣高溫約13至15度，其他地區約16至21度。

林定宜說，今天北部1000公尺以上高山如太平山、拉拉山、大屯山等，以及中南部3000公尺以上高山都有降雪機率。

天氣風險公司環資部總監賈新興表示，預估今天開始降雪最可能的時間約在下午2點後的機率較高，傍晚下雪的狀況會更明顯，降雪區域以宜蘭、桃園、新竹交界的山區最先；而根據歐洲模式模擬顯示，明天凌晨3點至9點累積降雪分佈主要分佈在新北、桃園、新竹、苗栗、宜蘭、台中和花蓮，提醒賞雪民眾的如雪鏈、禦寒裝備都要配備齊全。

(中時 )