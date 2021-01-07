台積電(2330)盤中股價再攻新高570元，法人估台積電今年資本支出續創新高，帶動包括廠務、設備等供應鏈廠商漢唐(2404)、弘塑(3131)、家登(3680)、京鼎(3413)、帆宣(6196)等股價齊揚。

台積電去年資本支出再創新高，預估達170億美元；台積公司持續拓展先進製程，法人估今年資本支出再創新高，上看200億美元以上，對相關廠務、設備等供應鏈廠商今年業績持續注入成長動能。

台積電今年需求持續強勁，將擴產並續拚先進製程；外資指出，為加速進行3奈米產能建置和2奈米技術研發，台積電今年資本支出將上看200-220億美元，再創歷史新高。

台積電將於下周四(14日)法說會中公布2020年資本支出實際金額，以及2021年的資本支出規畫。

台積電今股價再創新高，也帶動包括廠務、設備等供應鏈廠商漢唐、弘塑、家登、京鼎、帆宣等股早盤股價齊揚。

晶圓傳載解決方案整合服務商家登(3680)去年第四季加速出貨，第四季營收可望比第三季回溫。隨著台積電等半導體大廠持續往先進製程推進，有望挹注今年本業持續成長。

展望今年，台積電、三星、Intel等全球主要半導體大廠布局先進製程不停歇，並陸續導入EUV(極紫外光)技術，將為相關EUV供應鏈帶來長期成長。家登為EUV光罩盒主要供應商之一，法人預期今年EUV光罩盒出貨量仍將較去年倍數成長。

在擴產規畫上，家登去年已完成樹谷廠擴產動作，進行全面設備及人力擴充，產能規模大幅提升4倍。此外，為因應客戶的強勁需求，家登也計畫在土城新建廠區。

(時報資訊)