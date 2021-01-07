現年77歲的前洋基投手湯米約翰(Tommy John)傳出確診新冠肺炎，目前正在醫院接受氧氣治療，雖然他已經確診至少3周，不過他卻對這個疫情嗤之以鼻，尤其他的兒子湯米約翰三世更是疫情陰謀論的擁護者，認為「這絕對不是流行病」。

湯米約翰在1974年效力道奇隊時，成為首名接受手肘韌帶置換手術且成功的案例，且之後又打了14個球季，直到45歲高齡才退休，之後該手術以他為名被稱為Tommy John (TJ)手術，造福無數投手，他也因此名垂青史。

不過根據美媒《野獸日報》報導，湯米約翰其實已經確診3周，他於12月中首度確診後，斷斷續續3度進醫院，該報導引用他伴侶扎爾丁（Cheryl Zeldin）的說法，12月12號時他突然在旅途中無法開車，回到旅店後甚至連下車都不行，隔天送醫確診，之後又住院2次，12月下旬因極度嗜睡而無法行走，這次住院最大病症也是雙腿無力，過往新冠肺炎的典型症狀如味覺、嗅覺喪失等，湯米約翰則沒有經歷。

「我現在感覺良好，唯一煩惱的只有安排一個醫生在家裡為我做物理治療。」目前湯米約翰住院接受氧氣治療，沒有其他嚴重症狀，「假如醫院放人，我現在就能直接離開。」

即使美國確診人數持續創下新高，死亡人數也高居各國之冠，不過湯米約翰確診後卻不將此疫情放在心上，因為他的長子湯米約翰三世就聲稱這種病毒根本不存在，而湯米約翰本人則說「我上次接種疫苗是我8歲時。」且聲稱自己「不是會打疫苗那類人」。

湯米約翰的大聯盟生涯長達26年，累計拿到288勝，4度入選全明星，過往也有不少知名投手動過TJ手術，包含達比修有、大谷翔平、郭泓志、陳偉殷等人都曾有經驗。

(中時 )