全球金融市場2021年一開盤牛氣沖天，股、債如何配置？中信銀行7日認為，整體大盤為「震盪偏上」，建議投資人應靈活配置資產降低風險，2021年第一季資產配置可兼顧股債均衡與多元資產配置，採50／50股債布局，抵抗股債市場波動，同時兼具孳息效果。

中信銀行分析，2020年底，美國國會通過新財政紓困案，加上新冠肺炎疫苗上市施打，金融市場一度延續多頭氣勢，帶動風險性資產攀升。但隨著秋冬疫情嚴重，英國變異病毒導致歐洲、美國無法鬆綁封鎖措施，2020年第四季至2021年第一季經濟情勢，勢必因疫情惡化而下修。

中信銀行研判，今年上半年風險性資產較為樂觀，經濟重啟復甦為主要投資邏輯，不過金融市場短線仍會因為市場情緒過於高漲產生波動，建議投資人自身資產組合應兼具趨勢成長性與抵禦波動性為佳。

短期建議配置兼具避險與收益優勢的優質息收資產，如「公用事業、高評價債券」，平衡金融市場可能產生的動盪；經濟重啟的中期，價值股將持續獲得評價面修補機會，同樣信用債亦會迎來利差收斂空間，惟需同時權衡長短利差擴大下的利率風險，建議信用債期限選擇不宜過長，除此之外，高成長動能的資產依然受到青睞，包括「技術創新升級趨勢下的科技、通訊服務、非核心消費，受惠人口老化、精準醫療趨勢下的健護類股」，與上述題材產業占比高的美股與新興市場股市。

展望2021年，中信銀行觀察，未來半年整體大盤主趨勢為震盪偏上，短線金融市場面臨回檔壓力，如肺炎疫情與未來經濟數據不如市場預期機率升高；再加上金融市場資金過熱，包含美股散戶投資人情緒指數達近三年高位、CNN恐懼貪婪指數攀升至極度貪婪區間，另外去年11月以來的漲勢伴隨多數金融資產獲利估值下調，皆顯示本益比加速膨脹的不合理現象。

另一方面，美國9,000億美元財政紓困案，雖然符合市場預期，但卻無法抵擋疫情再次惡化帶來的經濟衝擊，皆成為壓抑大盤短線震盪回檔的主要因素。

以中期來看，今年上半年金融資產仍處於有利價格墊高的政策環境，總體景氣動向架構在第二季歐美國家有機會普遍接種肺炎疫苗，全球經濟活動逐漸恢復正常。

在政策動向方面，中信銀行觀察，在景氣復甦初期，各國央行採取極度寬鬆的貨幣政策，金融市場依舊沉浸在海量資金的洪流中，再加上美國新財政紓困政策與歐盟7,500億歐元復甦基金計畫，預計可於2021年發放。

綜合上述，中信銀行研判，短期雖然因為疫情與金融市場超買，打壓經濟活動與金融市場表現，但隨著疫苗順利上市與疫情期間財政貨幣雙重政策給予市場的支持，對風險性資產而言仍是有利環境，中信銀行建議，資產布局應以股債均衡與多元布局優先，資產配置重心採50／50股債佈局，以建構抗波動且享息收特性的資產組合。

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