大批美國總統川普的鐵粉們受到川普本人煽動，6日闖入國會並造成1示威女性中彈身亡，震驚全美。對此，不僅民主黨議員揚言對川普發動彈劾，據美媒《ABC》引述多位消息來源報導，川普內閣多位成員已忍無可忍，討論動用憲法第25條修正案，視川普無法履行權力與職責而讓其下台，並讓副總統立即作為代理總統承擔總統職務。

據美媒《ABC》引述多位消息來源報導，川普內閣多位成員已忍無可忍，討論動用憲法第25條修正案，視川普無法履行權力與職責而讓其下台。

報導指出，目前仍不清楚相關討論進展，也不知彭斯是否支持此一方案。消息人士表示，許多川普內閣成員也被6日的意外嚇到，川普不但鼓吹死忠支持者，也沒有意願動用任何資源阻止這些示威群眾。不過，目前不知是否有足夠內閣成員支持此方案。

報導稱，雖然川普的任期只剩下14天，但許多議員仍盼他在白宮的日子早點結束，認為他必須因國會暴力且造成人員傷亡而遭彈劾。民主黨明尼蘇達州眾議員歐瑪（Ilhan Omar）表示，她正起草準備彈劾川普，表示「我們不能允許他繼續待在橢圓辦公室，這攸關保護我們的共和國，我們也必須履行自己的誓言」。

I am drawing up Articles of Impeachment.



Donald J. Trump should be impeached by the House of Representatives & removed from office by the United States Senate.



We can’t allow him to remain in office, it’s a matter of preserving our Republic and we need to fulfill our oath. — Ilhan Omar (@IlhanMN) January 6, 2021

眾議員摩爾頓（Seth Moulton）也呼籲透過憲法修正案25條將川普趕出白宮，表示「川普必須為此叛亂暴行負責，必須立即趕出白宮；這也是副總統彭斯與川普內閣在憲法上的責任，他們必須集結並啟動憲法第25條修正案，或者國會必須立即彈劾川普，以確保美國安全」。多位國會議員也都支持川普應立即下台。

Trump is directly responsible for this insurrection and violence. He needs to be removed from office immediately. It is the Constitutional responsibility of Vice President Pence and the cabinet to exercise the power granted them by the 25th amendment. — Seth Moulton (@sethmoulton) January 6, 2021

據美媒《富比世》（Forbes）報導，根據美國的第25條修正案第4款，允許副總統和內閣以及「國會以法律設立的其他機構成員的多數，向參議院臨時議長和眾議院議長提交書面聲明，聲稱總統不能夠履行總統職務的權力和責任」，然後副總統將「立即作為代理總統承擔總統職務的權力和責任」；如果總統反對，並採取司法程序以確保自身權力，副總統與內閣可拒絕總統的要求，而國會必須在48小時內召開會議，並在21日內決定是否剝奪總統權力，其中需通過在參眾兩院的2/3多數。

(中時新聞網)