民進黨桃園市議員王浩宇罷免案將在1月16日(六)投票，綠委鄭運鵬表示，國民黨把罷免王浩宇議員當成一個指標，很清楚不是針對議員，也是針對民進黨，更是針對蔡英文。要將罷免綁公投，背後要影響的就是蔡總統的執政。但近日民進黨台北市議員王世堅卻認為罷免王浩宇是「替天行道」。

去年6月高雄市長韓國瑜罷免案通過，當日高雄市議長許崑源離世，王浩宇在臉書針對此事發文「力挺韓國瑜，高雄市議長許崑源墜樓身亡。」引發網友不滿，後發起罷免連署，經中選會作業後，認定已達法定連署人數，決議於下周六投票。

鄭運鵬指出，國民黨四處搧風點火的罷免，為的是連結反美豬美牛公投的投票率。國民黨很清楚公投的目的就是破壞民進黨執政的公信力，而罷免能拉高社會對立。

鄭運鵬說，罷免雖然是選舉罷免法的權益，但希望國民黨不要濫用，不分對象與理由隨意罷免，最後演變成各黨間的互相罷對抗，相信一般中性與理性的選民支持者不樂意看到這樣的情況。

鄭運鵬認為，這跟去年韓國瑜因為怠忽高雄市長職責而被罷免成功，是完全不一樣的情境，國民黨應該三思而後行。

但王世堅近日表示，王浩宇的行徑就像「中國古代太監陷害忠良」，是一個「沒格的、年紀輕輕就出賣自己人格的人」。而民進黨發言人周江杰則說「會盡力協助本黨從政同志爭取選民支持。」

(中時 )