龍華科技大學文化創意與數位媒體設計系學生黃詳崴、陸苡瑄、黃文怡，今年以作品「Environmental Protection」，榮獲2020德國iF 設計新秀獎殊榮，日前在教育部2020設計戰國策頒獎典禮中，榮獲教育部鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽計畫一等獎，並頒發新台幣2萬5千元獎勵金，肯定其設計創作的優異水準及協助推動環境永續的出色表現。

教育部鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽計畫迄今已歷15年，期能促使全國大專校院藝術與設計科系學生踴躍參加國際比賽，藉由參與競賽作品強化接軌能力，提昇學子藝術與設計創作水準，並且透過參賽作品觀摩學習，擴展學生國際視野及專業素養。

龍華科大文創系學子獲頒教部藝術設計類國際競賽計畫一等獎。(龍華科大提供／李侑珊台北傳真)

龍華科大文創系學子獲頒教部藝術設計類國際競賽計畫一等獎。(龍華科大提供／李侑珊台北傳真)

龍華科大文創系學子獲頒教部藝術設計類國際競賽計畫一等獎。(龍華科大提供／李侑珊台北傳真)

龍華科大文創系黃詳崴、陸苡瑄及黃文怡同學共同創作，榮獲2020德國iF 設計新秀獎的作品「Environmental Protection」，是從淨灘活動找到靈感。由於台灣四面環海，淨灘活動非常盛行，參與淨灘者平均年齡均不高，許多青年學子積極參與此類公益環保活動。

「Environmental Protection」設計，藉由蒐集徽章等方式，吸引更多不同年齡層響應淨灘活動。徽章圖案是使用變種垃圾怪及臺灣海域周邊生物，搭配交換、蒐集、兌換等互動模式，使淨灘者可以透過交流，結交志同道合的朋友；也讓缺乏交流、溝通、活動機會的銀髮族，得到外出散心機會並主動參與公益；此外，父母亦可藉由帶著孩子淨灘，培養孩子的體力及耐性，具有教育啟發意義。而孩子在獲得勳章後，將其帶到學校，也能將淨灘行動廣為宣傳，一舉數得。

黃文怡提到，在頒獎典禮會場，自己非常緊張與興奮，因為能和來自各地的優秀設計師站在同一個舞台上，有如作夢般不斷地詢問自己：「這是真的嗎？我居然做到了…真是太不可思議了，好開心」。黃詳崴則說，能代表學校首次進入教育部參與藝術與設計類國際競賽獲獎排行，非常值得驕傲與紀念，未來也要鼓勵同學與學弟妹，積極參與國際設計競賽，提升自己的眼界與思考能力，累積更多設計經驗。

指導老師林念鞍指出，不論是參加競賽或是參加頒獎典禮，都對學生有莫大的學習機會，在頒獎典禮的現場，同學能第一線看到各個設計師的傑出表現，透過多元刺激，不但能強化自己對設計品質要求，也能增加自信心。同學作品榮獲2020德國iF 設計新秀獎，並得到教育部獎勵金鼓勵，證明其設計實力已受肯定，未來也會更積極培養設計人才，繼續為學校為臺灣爭光。

龍華科大校長葛自祥除肯定學生獲獎優異表現及指導老師辛勞，同時指出，該校文創系成立迄今僅8年，是國內少數將文創意涵融合產品設計與多媒體影視教學的科系，擁有多元跨域專業、學養與實務兼備的業界頂尖師資，尤其強調創新創意發展及實務操作。

葛自祥強調，在自由、活潑與開放的系上風氣薰陶下，文創系學生創意發想屢屢突破傳統窠臼，此次獲得國際競賽獎項肯定，就是最佳證明。日後必能成為具有國際競爭力及創新思考能力，且兼具人文素養及國際觀之數位科技創意與實務人才。

(旺報 )