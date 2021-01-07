36歲小甜甜（張可昀）與小她5歲的圈外男友穩定交往半年多，上個月被傳出肚皮有喜，小甜甜沒有正面回應，僅表示，有好消息會跟大家說，而小甜甜今（7日）則在網上宣布嫁給圈外男友，並曬超音波照，報喜懷孕了。

小甜甜稍早在臉書宣布雙喜，她一次晉升2個身份，成為人妻和人母，小甜甜寫下：「真的很感謝老天讓我因為這兩個身份也真的有家了讓一切被填滿填足了，未來新身份新的人生階段充滿未知卻也滿滿期待」，字裡行間滿是喜悅。

小甜甜在文中表示，她一直渴望有家、父母「過去我總是想著我人生中缺乏的沒有的，我要靠自己在我自己身上圓滿了！」現在晉升人妻和孕婦的小甜甜，開心表示，2021對她來說意義重大「擁有雙重新身份的一年，我除了依舊會為自己的人生以及演藝工作努力繼續創造更多成就來證明自己真的可以」。

小甜甜強調，她會當個好人妻和好媽媽「帶著隔代教養～教會我的堅強與韌性傳承給我未來的小孩！」而小甜甜也替肚中寶寶取名，男生就叫油飯、女生就教米苔目，小甜甜還噴母愛直呼：「怎麼想怎麼可愛～」期待孩子平安、健康、順利的出生。

(中時新聞網)