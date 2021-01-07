前總統馬英九今（7）日上午偕前國防部長高華柱到金門，在跑完私人民間行程後，特地吃了一碗「廣東粥」當作午餐，也表達對地方訂定有關「萊豬」自治條例的關心。

馬英九今天搭乘早班機抵金後，8時15分即由楊鎮浯縣長陪同赴縣立殯儀館，慰問母喪的古寧頭籍企業家，台灣環遊國際旅行社負責人李沃耀夫婦，也提到古寧頭戰役奠定台灣大後方的安定、繁榮，軍民的犧牲奉獻一直讓國人感佩在心。

馬英九隨後轉往伯玉路馬家麵線專賣店，與負責人馬志亮長談近1小時後，專程再赴去年初因黑鷹墜機事件殉職的故陸軍中將洪鴻鈞老家，探視高齡94歲的洪母，在寒流襲境中送上溫馨關懷。

馬英九在中午賦歸，結束3小時餘的停留前，還在莒光路「觀音亭」旁的廣東粥店用餐，針對民進黨中央開放萊豬進口，引發地方自治條例與中央行政命令的對立，也表達他個人的關心，認為地方可以依法訂定自治條例，以更嚴謹的標準和作法來維護鄉親食用安全和健康。

(中時 )