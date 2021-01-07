日本人並不過農曆年，而是每年的元旦新曆年。因此12月31日就是除夕夜。和台灣一樣，日本人相當重視除夕夜團圓飯，以及元旦早上的年糕湯。除夕夜在日本稱為「大晦日」，除了一般民眾，令人意外的是，連監獄都會替受刑人準備豐富年夜飯，與元旦的新年餐點，日前就有網友將日本監獄的年夜飯餐盒照片PO上網路，讓大家驚豔「原來日本受刑人年夜飯那麼豐盛」。

日本監獄元旦菜色。(翻攝2ch論壇)

近日有日本網友在網路論壇上，貼出獄方替受刑人推出的除夕和元旦餐點，從畫面中可看到，除夕夜的菜色，包炸雞、炸蝦、蛋、蕎麥麵、橘子，相當符合日本精美懷石料理的火車便當風格。

而隔天的元旦是日本大節目，菜色一點也馬虎不得，都有炸蝦和炸雞的雙主菜組以及漬青菜等，就和各大百貨內賣的御便當一樣看相當可口。

網友紛紛PO表示：「比我的年夜飯豪華多了」、「不需要吃那麼好吧！」、「可以拿超商過期便當給他們就好」、「受刑人要做勞力活，補充營養勢必要的」。

日本政府認為，受刑人在監獄內沒有自由，生活相當枯燥，也許一天中最大的樂趣就是用餐，因此為了保持受刑人情緒穩定，伙食一定要精心設計，如果吃得不好，很可能會發生不少監獄意外事件及暴動。

但台灣民眾也別羨慕，其實台灣監獄受刑人也不差，平常受刑人三餐都是四菜一湯，有肉有菜。而且稍有錢一點還可自行在福利社購買加菜。過年期間郁方也會加菜，變成5菜一湯。而且還開放家屬攜帶會客菜，利入每年會客菜中，最受歡迎的就屬鰻魚油飯、牛小排、三杯小卷、筍乾封肉等，都是應景的年菜，也是過年期間的限定菜餚。

(中時新聞網)