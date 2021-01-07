川粉暴動 闖進美國會大廈

就在美國國會6日下午召開特別聯席會議，清點選舉人票，準備正式認證拜登勝選之際，總統川普的鐵粉闖入國會大廈，在暴亂中導致4人喪生。然而，第一女兒伊凡卡卻說，這些暴亂川粉是「美國愛國志士」。

不過，據《每日郵報》（Daily Mail）6日報導，伊凡卡在廣受痛批後，隨即刪文。她在原本的推文中寫道，「美國愛國志士——任何違反安全，或是對執法人員不敬的作為都是不可接受的，一定要立即停止暴力，請保持和平。」

然而，憤怒的追隨者立即質問，她是否認為，這些攻擊者是「愛國志士」後，伊凡卡立刻將推文刪除，並強調和平抗議是愛國，暴力不可接受，同時必須以最強烈的言詞譴責。而先前川普力促鐵粉，在華府「拯救美國」（Save America）的集會遊行中，向國會前進。

而當暴亂鐵粉砸破大門玻璃，試圖進入，國會大廈警察掏出槍，指著他們時，伊凡卡並沒有勸他們離開。同樣的，她的哥哥小唐納（Donald Trump Jr.）也懇請這些川粉「保持冷靜」，但也沒要他們離開。他推文說，「這是錯的，我們不是這種人」。

不過，就在「拯救美國」集會遊行開始前幾小時，他要這些川粉對抗那些不肯推翻拜登大選勝利的共和黨人。「如果你們要當狗熊而不是英雄，那我們就要來找你們，而我們會樂在其中。」

幾小時後，川普告訴暴亂鐵粉，他愛他們，但要他們回家。雖然他嘴上要支持者別再鬧事，但仍繼續在推特上張貼的錄影中說，這是場舞弊的選舉，但「我們不能做對他們有利的事」。

(中時新聞網)