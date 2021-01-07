春節怎麼玩？今年大年初三正值情人節，可樂旅遊與長榮航空合作，推出「雙節同慶」類出國計畫，規劃一系列團體及自由行行程、入住5星級飯店，價格9420（就是愛你）元起，桃園市政府與台東縣政府也一起規劃在地遊程，搶食春節國旅市場大餅。

可樂旅遊2021年「春節限定類出國包機2.0」活動於2月14日（大年初三）啟航，共計184個座位，旅客可選擇去程或回程搭乘，搭配雙鐵同時享受陸上與空中交通體驗，長榮也提供機上免稅品預購2件以上7折的優惠折扣，滿足旅客購物慾望。

為擴大宣傳類出國包機活動，可樂旅遊將起訖點「桃園－台東」雙城包裝進行程中，攜手桃園市政府及台東縣政府找出特色觀光景點，以旅客喜愛的深度、新穎、有話題景點來安排，並提供在地特色伴手禮作為春節福袋。

可樂旅遊指出，民眾常因為「趕飛機」而前往桃園，卻錯過了許多桃園美景，例如雙鐵共構的桃園高鐵站，集聚頂級休閒、玩樂、購物、旅宿於一處，包括GLORIAOUTLETS華泰名品城、Xpark水生公園、COZZI Blu和逸飯店等，桃園觀光工廠無論質與量也都是全國第一。

當深度探訪成為現階段最受歡迎的旅遊方式，台東藉由自由、慢活的旅行節奏，透過天然景觀及結合當地文化特色的節慶活動，加深所有旅客與台東在地的情感連結，吸引旅客前來體驗慢生活的迷人魅力。行程將帶遊客前往台東森林公園、金剛大道、鐵花村音樂聚落等景點。

(中時 )