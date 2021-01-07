義守大學攜手教育廣播電台合作推出的《義起大聲說 I-Shou Let It Show》全英語廣播節目，主持人與受訪來賓來自28國、逾百名師生參與，輪番獻聲分享各國風情文化、在台求學生活甘苦談及跨國戀情等，精彩豐富，洋溢笑聲活力，空中相會熱情奔放。

《義起大聲說I-Shou Let It Show》製作、主持團隊，由跨國籍、跨領域的義大教職員生共同組成，一年內共製播52集，主題內容包羅萬象，其中精選出12集優秀節目，以《義守小百科》為題策展，於教育電台官網上長期播出，涵蓋〈世界各地中國年習俗〉、〈塞爾維亞文化大揭密〉、〈異地他鄉生活記〉、〈義守三十，光彩非凡〉等，提供聽眾再次回味。

來自美國的同學馬佳梅Mari，目前就讀義大國際觀光餐旅學系，多次參與節目錄製與撰稿；她回想起第一次拿主持棒，緊張的感覺仍歷歷在目，隨著錄製多集後，不但信心大增，無形中也更能掌握不同文化間的溝通技巧，同時提升英語技能；她指出，未來《I-Shou Let It Show》將持續轉戰到YouTube製播，希望大家持續支持。

擔任製作人的企業管理學系同學陳瑋婷Elena表示，參與製播節目除了認識許多外國同學，也增強跨領域的專業能力，包括錄製、剪輯、溝通等；此外，錄製節目有助提升英語力，該項經驗更讓資歷加分，幫助她申請到保加利亞交換學習機會，獲益良多。

國際企業經營學系同學郭旻杰Jasper多次擔任節目製作人，雖然未曾扮演主持人或來賓，但他一路從節目名稱發想、片頭籌備，到錄製與剪輯等均能一手包辦，可說是幕後最大功臣；郭旻杰認為「義」團隊來自不同國家和科系，但大家各司其職，合力完成，並從中磨練說話技巧，深化彼此情感，像極了大家庭。

就讀國際觀餐系的柯夏豐Seva來自俄羅斯，英語雖然不是他的母語，但仍勇於挑戰英語廣播節目；他強調，錄製節目能認識不同領域同學，更可加強英語口說能力；他鼓勵大學生不要只待在宿舍或教室，應多多嘗試課外活動，肯定會有全新的體悟。

來自越南的同學黎光強則代表應用英語學系製播、主持８集節目；十分投入的他指出，為讓節目更順暢，開錄前會先與來賓討論、檢討內容，修正英語文法，並重複收聽與檢視之前的作品，力求精進品質，他更不忘感謝「應英系」主任范燕姬與老師Paul Talley孜孜不倦的教導。

《義起大聲說I-Shou Let It Show》節目由義大秘書處公共事務組統籌，國際及兩岸事務處與應用英語學系攜手製播執行，《義守小百科》策展精彩單元可點閱：https：／／channelplus.ner.gov.tw／viewall／943？page=1。

(旺報 )