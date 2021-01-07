歐陽妮妮首部挑樑的電視劇《腦波小姐》今（7日）無預警傳出停播消息，本周六晚上10點在中天綜合台播完第18集，整齣戲將提前畫下句點，最後19、20集因故停播。製作人謝禮如稍早表示，最後2集無法播出與中天無關，「電視台很幫忙了」，她表示將找適當時間對外說明。

《腦波小姐》命運多舛，當初在選角階段歷經波折，後來好不容易開拍，前年4、5殺青後，尋找播出平台也困難重重，期間又擱置1年4個月，去年9月終於在中天「重見天日」，另也在myVideo、愛奇藝、Vidol串流平台播出，看似能圓滿了，豈料又面臨最後2集無法播出的噩耗。

主角歐陽妮妮拍這部戲一度壓力大到崩潰暴哭，第1個月還暴瘦5、6公斤，她也因這部戲和男主角張書豪擦出愛火，2人去年曾大方為戲宣傳，如今戲無法如期播完，她也算是受到無妄之災。

據知，《腦波小姐》當初拿到文化部約3800萬補助，前期只拿到部分補助款，審查過程有不少波折，結果拿不到尾款，製作人謝禮如認為文化部裁罰失當，一度上法院打行政訴訟官司未果，資金面臨很大缺口。

(中時 )