富邦悍將今天在嘉義市立棒球場進行春訓開訓典禮，並公布今年年度口號「FIGHT ON」，也宣布新球季正、副隊長人選，將由林哲瑄續任隊長，副隊長則是陳鴻文、李宗賢。

富邦首次移師嘉義作為訓練基地，搭著嘉義著名的小火車風潮，特別設計了將搭乘富邦「必勝列車」的專屬車票，讓全隊寫下今年為自己設立的個人目標，領隊蔡承儒、副領隊沈鈺傑、行政副領隊陳昭如以及總教練洪一中皆寫下「總冠軍」。

而去年加入的新秀們也一一站上悍將高台喊出今年的個人目標，2019年最速完成簽約的第一輪指名選手「阿德」張進德，隨即趕上去年下半季賽事，已於一軍戰場出賽53場紀錄，今年目標還是總冠軍希望全隊一起拿下冠軍在新莊遊行，陳真也期許自己能保持健康，早日升上一軍幫助球隊拿下總冠軍。

連續第5年擔任悍將隊長林哲瑄說：「很感謝教練肯定，每年都會希望自己能以對長的身份帶領球隊往更好的方向前進，雖然結果總不如預期但我們還是會繼續努力，更期許今年我們能順利拿下總冠軍！」並將與副隊長陳鴻文、李宗賢共同成為教練團與球員間溝通的橋樑。

富邦悍將今舉行春訓開訓典禮，由領隊蔡承儒、副領隊陳昭如及沈鈺傑授旗給總教練洪一中。（鄭任南攝）

富邦悍將新秀陳真喊出個人目標。（鄭任南攝）

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