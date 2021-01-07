國立嘉義特殊教育學校2位林姓女教師被家長指控強迫輕度智能障礙魏姓女學生吃朝天椒，要求魏女頭戴尿布羞辱她、要求寫功課不給午餐吃、強迫魏女站在跑步機做為處罰等7項作為涉強制罪嫌，經嘉義地院合議庭審理後，認為女老師所做行為不足以證明兩人有強制罪犯行，一審判決無罪。

判決書指出，兩位林姓女老師2018年間均擔士嘉義特殊教育學校特教班國中部某班導師，魏女2018年2月由他校轉入該班就讀，被告二人自2月21日起至同年4月25日擔任魏女導師期間，以魏女有說謊、不寫家課、拿別人東西藏匿、不聽任課老師的話、干擾秩序、不愛做打掃工作等行為為藉口，分別對魏女做出吃朝天椒、戴尿布在頭上、早餐倒入廚餘桶、中午寫功課不給午餐吃、強行取走魏女皮卡丘玩偶並剪成筆袋送同學、將跑步機速度調快讓魏女站在跑步機上跑步等事件，被嘉義地檢署提起公訴。

判決書指出，雖檢察官認為被告2人對魏女所為均涉犯強制罪嫌，但檢察官所舉證據，均不足以證明被告2人確有強制犯意及犯行，應為無罪諭知。至於吃辣椒事件是否涉及傷害罪或過失傷害罪、戴尿布事件是否涉及公然侮辱罪，因告訴人未提起傷害、過失傷害或公然侮辱告訴，嘉義地方法院無從審究。

判決書說，對被告2人無罪諭知，僅係不足以認定被告2人所為涉及刑事責任，與被告2人管教、處罰方式是否可議或適當，是兩件事，被告2人是否違反行政法規，或涉及民事責任，應另謀求行政救濟或民事訴訟途徑解決。

判決書認為，2位女老師在嘉特學校老師評價，都是認真、嚴格的老師，但顯然2人與魏女父親在教學溝通上嚴重不良，但仍不能因此抹煞被告2人對於教育、管教魏女的付出及努力。

嘉特校方對法院判決表示尊重，也說2位老師確實教學認真、用心，不過其中1名林姓女老師2019年6月已被解聘，但該老師對學校的懲處和解聘不服，已對校方提起行政訴訟中。

(中時 )